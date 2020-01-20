В Челябинске рабочие сбрасывают грязный снег в реку Миасс

В Челябинске рабочие сбрасывают грязный снег с реагентами в реку Миасс.

Инцидент произошел 19 января на Свердловском проспекте. Урбанист Лев Владов обнаружил, что рабочий сбрасывает снег с реагентами в реку Миасс.

"Так делать запрещено. Смесь грязи и реагентов нельзя даже спускать в дождевую канализацию по правилам благоустройства Челябинска. Мы платим налоги, администрация заказывает услуги по уборке снега. Подрядчики должны вывозить снег на специальные полигоны", - отметил он.

Владов назвал происходящее "экологическим преступлением".

"Они даже не знают, кто им дал распоряжение, просто какой-то мужик показал. Вот так устроена система управления уборки снега в Челябинске", - подчеркнул он.