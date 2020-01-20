01 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область
подъезд в доме на ул. Карла Либкнехта, 40 (2018) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге несколько десятков человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке

В Екатеринбурге более 60 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажном доме. Все случилось вечером 19 января на улице Чкалова.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, на площади в 10 кв.м огнем было повреждено домашнее имущество в квартире на 10-м этаже 12-этажного жилого дома. В тушении были задействованы четыре единицы техники и 13 человек личного состава.

По лестничным маршам эвакуировали 63 человека, в том числе 13 детей. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены около 22 часов.

Причина возгорания сейчас устанавливается специалистами.

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В Екатеринбурге несколько десятков человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке

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Теги: МЧС, пожар, эвакуация, Екатеринбург



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