России начали возвращать долги за военную технику

Россия начала получать долги за военную технику, поставленную ранее другим странам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).

Отмечается, что за 2018 год стране задолжали за оружие около трех миллиардов долларов.

По словам источника, существовала проблема с перечислениями валюты стран-импортеров России, однако систему перевода платежей наладили. "Мы отходим от доллара и переходим на национальные валюты, в том числе и евро", - сказал он.

Напомним, в США действует закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), который предусматривает введение ограничений против российского ОПК, а также против стран, которые закупают российские вооружения.