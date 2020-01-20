01 Августа 2020
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Политика В России
С-400 на вооружении Турции (2019) | Фото: hurriyetdailynews.com

России начали возвращать долги за военную технику

Россия начала получать долги за военную технику, поставленную ранее другим странам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).

Отмечается, что за 2018 год стране задолжали за оружие около трех миллиардов долларов.

По словам источника, существовала проблема с перечислениями валюты стран-импортеров России, однако систему перевода платежей наладили. "Мы отходим от доллара и переходим на национальные валюты, в том числе и евро", - сказал он.

Напомним, в США действует закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), который предусматривает введение ограничений против российского ОПК, а также против стран, которые закупают российские вооружения.

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России начали возвращать долги за военную технику

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Теги: военная техника, долги, россия



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