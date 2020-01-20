01 Августа 2020
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Политика В России
выборы, голосование (2019) | Фото:Накануне.RU

Голосование по поправкам в Конституцию может пройти в День космонавтики

Всенародное голосование по пакету поправок в Конституцию России может состояться 12 апреля 2020 года (воскресенье), сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента. Это наиболее вероятная дата, но также рассматривается и 26 апреля. 19 апреля – менее удобное время, поскольку в этом году на это воскресенье выпадает православная Пасха.

Перед голосованием проект поправок должен одобрить парламент – Госдума и Совет Федерации. Высказаться в поддержку принятия поправок в Конституцию должны также не менее двух третей заксобраний регионов, в Кремле рассчитывают, что это пройдет максимально быстро.

В указе Бориса Ельцина о проведении 12 декабря 1993 года всенародного голосования по проекту Конституции говорилось, что она вступает в силу с момента опубликования результатов волеизъявления граждан в случае принятия ее всенародным голосованием.

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Голосование по поправкам в Конституцию может пройти в День космонавтики

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Теги: поправки в конституцию, день космонавтики, апрель, пасха



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