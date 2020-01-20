Повреждение теплотрассы было сразу в двух пермских домах

Около 20 домов остались без теплоснабжения из-за коммунальной аварии на ул. Советской армии. Как сообщили Накануне.RU в мэрии, ЧП, которое произошло сегодня в хостеле "Карамель", расположенном на этой улице, обсудили на заседании комиссии по ЧС.

Как сообщил и.о. министра территориальной безопасности Игорь Гончаров, сейчас в отключенных домах восстанавливается отопление, а в пострадавшем доме необходимо восстановить электричество и оказать всю необходимую помощь пострадавшим, а также родственникам погибших.

По предварительным данным порыв теплотрассы произошел сегодня сразу в двух домах по ул. Советской Армии — №21 и №27.

Как сообщает "Ъ", оба дома находятся в управлении УК "ПрофиДом" гендиректором и собственником которой является Василий Ярославцев. По данным издания, порвалась транзитная труба 1962 года постройки. Тепловая централь была бесхозной и 12 декабря 2019 года была передана в управление ООО "Пермская сетевая компания". В собственность компании объект может перейти только через год.

Напомним, ночью в мини-отеле "Карамель", расположенном в подвале жилого дома, произошло затопление горячей водой. Погибли не менее пяти посетителей, еще трое с ожогами доставлены в больницу. Telegram-канал 112 опубликовал список пострадавших постояльцев: Мария Ужегова, Олег Ужегов и Эдуард Мезенцев. Состояние женщины врачи оценивают, как тяжелое, двух других пациентов - средней степени тяжести.

На месте трагедии работают криминалисты, вскоре начнется допрос свидетелей.