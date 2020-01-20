Одна из пострадавших постоялиц пермского хостела – в тяжелом состоянии, двое - "средние"

Медики высказались о состоянии пострадавших в аварии в пермском хостеле "Карамель", пять постояльцев которого погибли из-за аварии, передает корреспондент Накануне.RU.

"На место выехали экстренные службы, дежурит реанимационная бригада "скорой помощи". Первая бригада прибыла на место уже через 10 минут после поступления вызова. Всех пострадавших, получивших ожоги, осмотрели специалисты. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. Одна пациентка находится в тяжелом состоянии, два – в состоянии средней тяжести. Также известно, что три человека отказались от госпитализации, они будут находиться на амбулаторном лечении под наблюдением врачей", - сообщила Накануне.RU пресс-секретарь краевого минздрава Алина Акопян.

Напомним, ночью в мини-отеле "Карамель", расположенном в подвале жилого дома, произошёл прорыв трубы с горячей водой. Помещение отеля затопило. Погибли не менее пяти посетителей, еще трое с ожогами доставлены в больницу. На месте трагедии работают криминалисты, вскоре начнется допрос свидетелей.

Добавим, в апреле прошлого года Совет Федерации одобрил резонансный закон, который запрещает размещение хостелов в многоквартирных домах с 1 октября 2019 года. Документ запрещает использовать жилые помещения в качестве гостиницы или другого средства временного размещения.