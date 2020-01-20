Власти США запретят въезд в страну беременным, желающим родить в Штатах для получения ребенком гражданства

Администрация Дональда Трампа взялась за еще одно направление миграционной политики – роды иностранцев в США. Такая форма получения американского гражданства очень популярная среди россиян, китайцев и нигерийцев.

По данным издания Axios, уже на этой неделе планируется ввести новое правило, запрещающее такой "туризм для родов". Сейчас получение гражданства США при рождении на территории страны разрешает 14-я Поправка.

Официальных данных о новорожденных гражданах США, матери которых специально приехали родить в Штаты, не существует. Организация "Центр иммиграционных исследований", работающая с администрацией президента, оценивает количество младенцев в 33 тыс. ежегодно.

Поправки в законодательство изменят требования к визам B – миграционная служба будет отказывать иностранцам в выдаче краткосрочных деловых и туристических виз, если заподозрит, что они предназначены для автоматического получения гражданства.