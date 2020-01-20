01 Августа 2020
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Политика За рубежом
Мария Миронова отпечаток след нога новорожденный (2019) | Фото:instagram.com/mariya_mironova_actress

Власти США запретят въезд в страну беременным, желающим родить в Штатах для получения ребенком гражданства

Администрация Дональда Трампа взялась за еще одно направление миграционной политики – роды иностранцев в США. Такая форма получения американского гражданства очень популярная среди россиян, китайцев и нигерийцев.

По данным издания Axios, уже на этой неделе планируется ввести новое правило, запрещающее такой "туризм для родов". Сейчас получение гражданства США при рождении на территории страны разрешает 14-я Поправка.

Официальных данных о новорожденных гражданах США, матери которых специально приехали родить в Штаты, не существует. Организация "Центр иммиграционных исследований", работающая с администрацией президента, оценивает количество младенцев в 33 тыс. ежегодно.

Поправки в законодательство изменят требования к визам B – миграционная служба будет отказывать иностранцам в выдаче краткосрочных деловых и туристических виз, если заподозрит, что они предназначены для автоматического получения гражданства.

 

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Власти США запретят въезд в страну беременным, желающим родить в Штатах для получения ребенком гражданства

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Теги: гражданство, роды в сша, запрет, миграционная служба, администрация трампа



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