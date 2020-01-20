Американцы перекрыли российским военным путь к сирийским месторождениям нефти

Американские войска не пропустили российских военных, которые хотели попасть к нефтяному месторождению в Сирии, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Российские военные, выехав из населенного пункта Амуда, не смогли проследовать в район месторождения "Джул Агы" в районе Румелайн из-за появившихся на пути американских военных, пишет Regnum.

По данным источников издания, окрестности Румелайна, где расположена военно-воздушная база ВС США, контролируют отряды народной самообороны и курды.

В ноябре турецкое агентство сообщило, что США начали строительство двух новых военных баз в богатой нефтью сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Американские военные перебросили строительную технику, солдат и тяжелое вооружение в эту провинцию.

В МИД РФ считают незаконными и неприемлемыми попытки США закрепить свое присутствие в этом районе.

Ранее Россия обвинила США в разграблении сирийской нефти. Соединенные Штаты занимаются захватом и удержанием под вооруженным контролем нефтяных полей на востоке Сирии, об этом заявили в Минобороны РФ, назвав происходящее международным государственным бандитизмом.

Так в ведомстве прокомментировали заявления главы Пентагона о сохранении группировки американских военнослужащих на востоке Сирии, якобы "для предотвращения доступа ИГ [запрещено в РФ] к нефтяным полям".