01 Августа 2020
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Политика За рубежом
(2004) |

Американцы перекрыли российским военным путь к сирийским месторождениям нефти

Американские войска не пропустили российских военных, которые хотели попасть к нефтяному месторождению в Сирии, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Российские военные, выехав из населенного пункта Амуда, не смогли проследовать в район месторождения "Джул Агы" в районе Румелайн из-за появившихся на пути американских военных, пишет Regnum.

По данным источников издания, окрестности Румелайна, где расположена военно-воздушная база ВС США, контролируют отряды народной самообороны и курды.

В ноябре турецкое агентство сообщило, что США начали строительство двух новых военных баз в богатой нефтью сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Американские военные перебросили строительную технику, солдат и тяжелое вооружение в эту провинцию.

В МИД РФ считают незаконными и неприемлемыми попытки США закрепить свое присутствие в этом районе.

Ранее Россия обвинила США в разграблении сирийской нефти. Соединенные Штаты занимаются захватом и удержанием под вооруженным контролем нефтяных полей на востоке Сирии, об этом заявили в Минобороны РФ, назвав происходящее международным государственным бандитизмом.

Так в ведомстве прокомментировали заявления главы Пентагона о сохранении группировки американских военнослужащих на востоке Сирии, якобы "для предотвращения доступа ИГ [запрещено в РФ] к нефтяным полям".

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Американцы перекрыли российским военным путь к сирийским месторождениям нефти

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Теги: сирия, американцы, нефть, военные



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