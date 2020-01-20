В Ленинградской области 14-летняя девочка полгода занималась сексом втроем с двумя парнями

В городе Пушкине Ленинградской области 14-летняя девочка полгода занималась сексом втроем с двумя молодыми людьми 19 лет, пишет "Фонтанка".

Это выяснилось после беседы девочки с матерью. Женщина была недовольна тем, что ее дочь провела время в компании совершеннолетних молодых людей. В разгар ссоры девочка призналась, что уже полгода спит с этими парнями - причем с обоими одновременно.

Женщина отправилась в полицию, силовики уже опросили одного из парней. Второй также готовится дать объяснение. Сообщается, что секс с девочкой был по ее согласию и она не сопротивлялась - наоборот, парни ей нравились и она сама хотела интима.

Обоим сейчас грозит возбуждение уголовного дела за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.