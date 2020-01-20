Дело о гибели пяти постояльцев пермского хостела передано в Центральный аппарат СКР

Дело о гибели пяти посетителей хостела "Карамель" передано в Центральный аппарат Следственного комитета России, сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"Для оказания практической помощи, сбора и фиксации доказательств в Пермь направлены наиболее опытные криминалисты центрального аппарата Следственного комитета", - уточнила Петренко.

Напомним, ночью в мини-отеле "Карамель", расположенном в подвале жилого дома, произошёл прорыв трубы с горячей водой. Помещение отеля затопило. Погибли не менее пяти посетителей, еще трое с ожогами доставлены в больницу. На месте трагедии работают криминалисты, вскоре начнется допрос свидетелей.

Добавим, в апреле прошлого года Совет Федерации одобрил резонансный закон, который запрещает размещение хостелов в многоквартирных домах с 1 октября 2019 года. Документ запрещает использовать жилые помещения в качестве гостиницы или другого средства временного размещения.