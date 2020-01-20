Принц Гарри "глубоко раздосадован", что бабушка-королева лишила его титула и денег

В минувшую субботу Букингемский дворец объявил, что принц Гарри и его супруга, актриса Меган Маркл лишаются принадлежности к королевской семьи. На эту принадлежность раньше указывал титул Его/Её Королевское высочество, именно так обращались к супругам раньше, теперь же они будут просто герцог и герцогиня Сассекские (отозвать эти титулы, дарованные королевой во время свадьбы пары, можно только через парламент).

Что важнее – теперь Гарри и Меган самостоятельно будут оплачивать свои расходы, британские налогоплательщики не будут их содержать. Супруги вернут более двух миллионов долларов за ремонт коттеджа Фрогмор, куда их поселила королева после свадьбы. В коттедже семья прожила около года. Впрочем, переживать за семью принца не стоит – как и раньше, его основным доходом будет оставаться отец, наследный принц Чарльз, выделяющий приличные суммы на содержание семей сыновей.

Члены королевской семьи на крестинах сына Гарри и Меган.

Зато Гарри и Меган теперь свободны и от выполнения королевских обязанностей. Им не надо ездить с официальными визитами, проводить встречи с благотворительными организациями и вообще жить при дворе.

Герцог Сассекский, который теперь свободен делать любые заявления перед прессой, выступая на благотворительном вечере накануне (окончательно от королевской семьи пара "избавится" только весной, пока надо выполнять возложенные на них обязательства), заметил, что "глубоко раздосадован" тем, как в итоге всё сложилось. "Мы надеялись, что продолжим служить королеве, Содружеству и военным организациям, к которым я принадлежу. К сожалению, это будет невозможно", - печалится Гарри.