"Должен же быть здравый смысл". Глава Прикамья – о работе хостела, где погибли пять постояльцев

Губернатор Пермского края Максим Решетников высказался об аварии в хостеле "Карамель", пять постояльцев которого погибли в результате коммунальной аварии, передает корреспондент Накануне.RU.

"Авария коммунальная, но так много жертв, поскольку в подвале была мини-гостиница без эвакуационного выхода. С одной стороны, мы бережем бизнес от давления, с другой, правила надо выполнять, они же не зря установлены. Должен же быть здравый смысл", - цитирует Mash главу региона.

Напомним, ночью в мини-отеле "Карамель", расположенном в подвале жилого дома, произошёл прорыв трубы с горячей водой. Помещение отеля затопило. Погибли не менее пяти посетителей, еще трое с ожогами доставлены в больницу. На месте трагедии работают криминалисты, вскоре начнется допрос свидетелей.

Добавим, в апреле прошлого года Совет Федерации одобрил резонансный закон, который запрещает размещение хостелов в многоквартирных домах с 1 октября 2019 года. Документ запрещает использовать жилые помещения в качестве гостиницы или другого средства временного размещения.