Нападающий "Автомобилиста" забросил четыре шайбы на Матче Звезд КХЛ

В воскресенье в Москве состоялся второй день Матча Звезд Континентальной хоккейной лиги. Дивизион Харламова, за который выступали игроки екатеринбургского "Автомобилиста" Якуб Коварж и Найджел Доус, в полуфинале встречался с командой Тарасова.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, соперник в начале встречи повел 4:1. Затем команда Харламова сравняла счет и даже вышла вперед, но в итоге уступила со счетом 6:8. Найджел Доус сумел забросить две шайбы.

В матче за третье место команда Харламова вела в счете большую часть времени, но команда Чернышева смогла отыграться и вырвать победу в серии буллитов. Найджел Доус снова оформил дубль, а Якуб Коварж в каждой из встреч отыграл по одному периоду.

Как сообщало Накануне.RU, недавно россиянин Евгений Малкин был включен в символическую сборную десятилетия по версии Международной федерации хоккея.