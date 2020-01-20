Эвакуация жильцов не требуется: в Перми устанавливают личности пострадавших при прорыве трубы в хостеле

Губернатор Пермского края Максим Решетников выехал на место происшествия, в пермский хостел "Карамель", где сегодня ночью из-за прорыва трубы заживо сварились пять человек, а трое были госпитализированы. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства территориальной безопасности Прикамья, глава региона провел оперативное совещание.

Также на месте хостела, расположенного по ул. Советской Армии, 21 работают следственные органы, руководители всех соответствующих ведомств: прокуратуры МЧС, МВД, мэр города Дмитрий Самойлов. Причины произошедшего устанавливаются.

По словам исполняющего обязанности министра территориальной безопасности края Игоря Гончарова, в настоящий момент устанавливаются личности погибших и пострадавших.

"Запускаем механизм работы с родственниками и оказания всей помощи, которая необходима", - заявил Гончаров.

Также он отметил, что эвакуация жильцов дома не требуется. В настоящий момент дом отключен от электричества. Сколько человек проживало в хостеле пока неизвестно.