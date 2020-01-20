01 Августа 2020
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Происшествия Челябинская область
кран, вода (2019) | Фото:Накануне.RU

В Челябинске пробы ржавой воды, на которую жаловались жители, соответствовали гигиеническим нормативам

Вода в домах жителей Челябинска соответствует гигиеническим нормативам. К таким выводам пришли специалисты Роспотребнадзора по результатам исследования проб горячей и холодной воды.

Напомним, жители города пожаловались на появление в кранах желтой воды с неприятных запахом и осадком. По данному факту прокуратурой была организована проверка с участием Роспотребнадзор и ГЖИ по региону.

Специалистами Роспотребнадзора 13 января были отобраны пробы горячей и холодной питьевой воды в мониторинговых точках разводящей сети города. По результатам исследований пробы соответствовали гигиеническим нормативам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления.

В производственной лаборатории МУП "ПОВВ" 13, 14, 15 января по обращениям населения исследовали 17 проб холодной и горячей воды, взятой из кранов жилых домов. Из них три пробы горячей воды не соответствовало нормативам по показателю мутности.

В городе было проведено межведомственное совещание по вопросу принятия срочных мер по установлению и устранению причин локального появления в кранах потребителей желтоватой воды. На встрече было установлено, что никаких изменений в технологии водоподготовки не производилось. Лабораторные исследования воды будут продолжены.

Кроме того, в адрес МУП "ПОВВ" вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований к качеству воды централизованных систем водоснабжения.

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В Челябинске пробы ржавой воды, на которую жаловались жители, соответствовали гигиеническим нормативам

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Теги: вода, Челябинск, прокуратура, ржавая вода, Роспотребнадзор,



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Развитие сюжета:

Ранее 30.01.2020 08:19 Мск Глава Челябинска рассказала, почему в домах горожан появилась ржавая вода

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