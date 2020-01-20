01 Августа 2020
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
НЛО, ракета (2019) | Фото: car72.ru

В Тюменской области упадет ступень космической ракеты

В Тюменской области в эту пятницу может упасть ступень космической ракеты. Об этом Накануне.RU сообщили в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тобольска.

24 января (резервный день - 25 января) с 13.00 до 15.30 по московскому времени (с 15.00 до 17.30 по местному) состоится пуск РКН "Союз-2" "в интересах обороноспособности страны".

Упасть ступень ракеты может на территории Тобольского и Уватского районов. Она объявлена временно опасной. Жителям этих территорий следует соблюдать повышенные меры безопасности в указанное время.

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В Тюменской области упадет ступень космической ракеты

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Теги: ступень космической ракеты, союз-2, пуск



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