01 Августа 2020
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Экономика В России
материнский капитал (2016) | Фото:Накануне.RU

Стало известно, когда начнут выдавать маткапитал на первого ребенка

Хотя предложение о выплате материнского капитала Владимир Путин озвучил только 15 января, начисляться средства будут с учетом прошедших двух недель – с 1 января 2020 года. Впервые ставшие родителями россияне получат 466 617 руб., за второго ребенка начислят дополнительно 150 тыс. руб. При рождении третьего ребенка государство погасит за семью 450 тыс. рублей ее ипотечного кредита.

При этом парламенту еще только предстоит одобрить изменения в бюджет и другие законы, чтобы узаконить выплаты, пишут "Известия".

"Будут вноситься существенные изменения и в Бюджетный кодекс. Внесенные законопроекты будем рассматривать в Думе максимально быстро. Надеемся, что уже в марте-апреле люди смогут оформлять документы на материнский капитал и на ежемесячные пособия на детей", — рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Председатель комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что главная задача сенаторов — активно включиться в проработку и анализ требующих изменений документов, а также дать зеленый свет на прохождение соответствующих инициатив. По его словам, основная подготовительная работа уже проведена. Сейчас Совету Федерации предстоит провести тщательный анализ законопроектов и методических рекомендаций, которые потребуются для реализации послания президента.

"Все вопросы должны быть решены нормативно-правовым путем — внесением изменений в законодательство или указом президента. Уверен, что законодательные предложения уже готовы. Самое главное — как можно быстрее провести их через парламент", — сказал Валерий Рязанский.

По словам сенатора, будет меняться и финансирование выплат за счет средств федерального бюджета. Участником этого процесса, скорее всего, станет комитет Совфеда по финансовым рынкам и налогам.

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Стало известно, когда начнут выдавать маткапитал на первого ребенка

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Теги: маткапитал, выплаты, бюджет, госдума



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Ранее 21.01.2020 02:01 Мск В Госдуме сообщили, когда будет принят закон о маткапитале на первенца

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