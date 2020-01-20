01 Августа 2020
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Происшествия Тюменская область
Пожарная машина (2018) | Фото:Накануне.RU

В Тюмени пожар на складе макулатуры площадью в тысячу "квадратов" тушили 10 часов

В Тюмени сотрудники МЧС справились с масштабным пожаром на складе макулатуры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления МЧС.
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Напомним, в 20.12 19 января стало известно о возгорании на складе макулатуры завода "ГофропакТюмень", что на улице Воронинские горки. Площадь пожара составила 1 тыс. "квадратов". Пострадавших нет.

В 22.07 19 января пожар локализован, а в 6.55 20 января объявлено о ликвидации возгорания.

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В Тюмени пожар на складе макулатуры площадью в тысячу "квадратов" тушили 10 часов

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Теги: склад, макулатура, ГофропакТюмень



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Ранее 20.01.2020 00:01 Мск В Тюмени горит склад макулатуры

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