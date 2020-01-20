В Тюмени пожар на складе макулатуры площадью в тысячу "квадратов" тушили 10 часов

В Тюмени сотрудники МЧС справились с масштабным пожаром на складе макулатуры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления МЧС.

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Напомним, в 20.12 19 января стало известно о возгорании на складе макулатуры завода "ГофропакТюмень", что на улице Воронинские горки. Площадь пожара составила 1 тыс. "квадратов". Пострадавших нет.

В 22.07 19 января пожар локализован, а в 6.55 20 января объявлено о ликвидации возгорания.