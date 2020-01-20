Аномально теплый январь в Екатеринбурге сменится резким похолоданием

В ближайшие дни в Екатеринбург придет кратковременное похолодание. Столбики термометров опустятся до 13 градусов ниже нуля.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, в понедельник, 20 января, будет минус 2-4 градуса. В ночь на вторник похолодает до минус 11-13, а днем 21 января в городе ожидается минус 8-10. Но уже в среду воздух прогреется до минус 2-4 градусов.

При этом всю первую половину недели в уральской столице будет стоять облачная погода с прояснениями, временами возможен небольшой снег.

Синоптики отмечают, что январь в Екатеринбурге в этом году аномально теплый: средняя температура воздуха превышает норму на 7,4 градуса. Вместе с тем, температурных рекордов зафиксировано не было: такие показатели были отмечены в 2007 году, когда столбики термометров 20 и 21 января поднялись до плюс 4,4 и 4,1 градуса соответственно.