01 Августа 2020
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Общество Свердловская область
Снегопад (2019) | Фото: Накануне.RU

Аномально теплый январь в Екатеринбурге сменится резким похолоданием

В ближайшие дни в Екатеринбург придет кратковременное похолодание. Столбики термометров опустятся до 13 градусов ниже нуля.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, в понедельник, 20 января, будет минус 2-4 градуса. В ночь на вторник похолодает до минус 11-13, а днем 21 января в городе ожидается минус 8-10. Но уже в среду воздух прогреется до минус 2-4 градусов.

При этом всю первую половину недели в уральской столице будет стоять облачная погода с прояснениями, временами возможен небольшой снег.

Синоптики отмечают, что январь в Екатеринбурге в этом году аномально теплый: средняя температура воздуха превышает норму на 7,4 градуса. Вместе с тем, температурных рекордов зафиксировано не было: такие показатели были отмечены в 2007 году, когда столбики термометров 20 и 21 января поднялись до плюс 4,4 и 4,1 градуса соответственно.

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Аномально теплый январь в Екатеринбурге сменится резким похолоданием

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Теги: тепло, похолодание, погода, Екатеринбург



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