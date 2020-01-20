01 Августа 2020
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Политика В России
квитанции, счета, ЖКХ, ЖКУ (2018) | Фото: EADaily

В Госдуму внесут проект об отмене комиссий за платежи по ЖКХ

В Госдуму до конца февраля будет внесен законопроект о запрете для банков брать комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ).

Об этом сообщил "Известиям" глава фракции "Единой России" Сергей Неверов.

Для законодательного запрета комиссии можно внести соответствующую поправку в Жилищный кодекс или предусмотреть несколько изменений в федеральные законы, включая закон о банках, о национальной платежной системе.

По словам Неверова, инициативу уже одобрил ЦБ.

Ранее Госдума не одобрила введение 50-процентной льготы для ветеранов боевых действий на оплату услуг ЖКХ.

На сегодняшний день ветеран боевых действий имеет льготу 50% на оплату коммунальных услуг, но только из расчета 6 кв. м. "Те льготы, которые сегодня существуют у ветеранов, - они ими не пользуются, отказываясь от них в пользу денежной компенсаций в размере 3 тыс. руб.", - заявил соавтор законопроекта Александр Шерин (ЛДПР).

Шерин заявил, что, по его подсчетам, льгота выльется примерно в 2 тыс. на человека, то есть государство сможет еще и сэкономить относительно альтернативы денежной компенсации (3 тыс. руб.).

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В Госдуму внесут проект об отмене комиссий за платежи по ЖКХ

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Теги: госдума, платежи жкх, комиссия



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