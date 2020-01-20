В Перми к изучению обстоятельств смерти в кипятке пяти посетителей хостела подключились следователи

Из-за смерти пяти посетителей пермского хостела, которые "сварились" заживо, возбуждено дело по статье "Оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц", сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Ночью в мини-отеле "Карамель", расположенном в подвале жилого дома, произошёл прорыв трубы с горячей водой. Помещение отеля затопило. Погибли не менее пяти посетителей, еще трое с ожогами доставлены в больницу. На месте трагедии работают криминалисты, вскоре начнется допрос свидетелей.

На место, напомним, выехал губернатор края Максим Решетников.