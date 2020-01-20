Потоп в пермском хостеле "Карамель": число жертв увеличилось до пяти

До пяти человек увеличилось количество жертв прорыва трубы с горячей водой в пермском хостеле "Карамель". По последним данным, еще три человека, получившие ожоги, были госпитализированы. Telegram-канал Baza сообщает, что это уже не первый прорыв трубы в цокольном этаже хрущевки, где располагается отель. В сентябре прошлого года труба уже лопалась, причем в том же самом номере, что и в этот раз – тогда он был пустым. Издание также отмечает, что на компанию, проводившую ремонт, неоднократно жаловались из-за низкого качества услуг.