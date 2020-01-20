Большинство россиян признали наличие в стране политических заключенных

63% жителей России считают, что в стране есть люди, осужденные за свои политические взгляды или стремление участвовать в политической жизни, говорится в исследовании "Левада-центра".

Это максимум за все время исследований с 2004 года. Например, в 2018 году так считали 50%. Свободным человеком в обществе себя ощущают 68% опрошенных, о личной несвободе заявили 32% участников исследования.

По данным на конец прошлого года, в списке правозащитного центра "Мемориал" было 63 человека, которых организация признала политзаключенными, сообщают "Ведомости".

Напомним, в 2019 году в Москве прошли незаконные митинги. Возбуждено дело об организации массовых беспорядков. По нему уже прошли обыски. Сообщалось, что организаторы незаконного митинга использовали москвичей в качестве "живого щита" против Росгвардии.

Акции протеста прошли после того, как несколько оппозиционеров не прошли на выборы в Мосгордуму из-за того, что избирательные комиссии обнаружили у них большое количество недействительных подписей избирателей.