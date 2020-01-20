В ДТП под Екатеринбургом погибли два человека

В Свердловской области на 2 км подъезда к городу Нижние Серги водитель автомобиля "Рено Логан", двигаясь в сторону Екатеринбурга, допустил занос машины с разворотом и выехал на полосу встречного движения.

Как сообщили Накануне.RU в Управлении ГИБДД ГУ МВД по области, произошло столкновение с автомобилем "Шевроле Клан", который ехал во встречном направлении.

В результате аварии погибли водитель и пассажир "Рено Логан".

Травмы получили четыре человека, которые находились в "Шевроле", а также пассажир "Рено Логан".

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.