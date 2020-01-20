01 Августа 2020
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Общество В России
фильм &quot;Холоп&quot; (2019) | Фото: twitter.com/Kinometro

Лента "Холоп" заработала более 2,5 млрд рублей

Российская картина "Холоп" заработала более 2,5 млрд руб.

По последним данным, фильм принес своим создателям 2 млрд 516 млн руб. "Холоп" обогнал другую отечественную ленту — "Т-34", которая заработала за 2019 год 2,27  млрд руб., сообщают "Вести.ру".

Напомним, аналитики предполагают, что такая ситуация стала возможна с введением искусственных механизмов регулирования проката, и у нашей комедии просто не было достойных западных конкурентов.

По сюжету ленты "Холоп", сын олигарха отбился от рук и стал типичным прожигателем жизни, его отец, собственно, сам олигарх, который, судя по комментариям зрителей, также не вызывает симпатии, так как мало чем отличается от сынка, решает его проучить и инсценирует "провал в прошлое". Молодой человек попадает в аутентичную обстановку царской России, где его место определено среди холопов, его "воспитывают" тайные коучеры во главе с Охлабыстиным, руководствуясь заранее составленным сценарием. Но как всегда в ромкомах - вмешивается любовь, и все идет не по сценарию. 

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Лента "Холоп" заработала более 2,5 млрд рублей

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Теги: Холоп, кино



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Развитие сюжета:

Ранее 04.02.2020 02:21 Мск "Холоп" стал самым кассовым российским фильмом в истории отечественного кинопроката

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