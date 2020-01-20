01 Августа 2020
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Политика В России
чиновник портфель должность (2017) | Фото: Накануне.ru

СМИ сообщили имя возможного кандидата на пост главы Минэкономразвития

Новым министром экономического развития России может стать заместитель главы экспертного управления при президенте Леонид Осипов, сообщил высокопоставленный федеральный чиновник.

О его кандидатуре также сообщил источник в Совете Федерации и близкий к правительству собеседник. Сам Осипов на просьбу подтвердить назначение предложил подождать и предложил "дождаться новостей официальных".

По словам высокопоставленного чиновника, Осипов — человек из команды помощника президента России Андрея Белоусова. Его назначение главой Минэка связано с переходом последнего на пост первого вице-премьера, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, первым заместителем премьер-министра России Михаила Мишустина может стать нынешний помощник президента РФ по экономике Андрей Белоусов.

Об этом сообщили три федеральных чиновника. Сейчас единственным и. о. первого вице-премьера является министр финансов Антон Силуанов, который курирует в кабмине экономический блок.

Белоусов – экономист по образованию. Он известен тем, что в августе 2018 года в письме главе государства предложил изъять у 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов и направить их на выполнение майских указов.

Также Белоусов был одним из разработчиков экономической программы Путина 2018 года.

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СМИ сообщили имя возможного кандидата на пост главы Минэкономразвития

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Теги: Минэкономразвития, Леонид Осипов



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