Дочь Пескова заявила о "беспределе" силовиков в России

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России от правоохранительных органов идет "конкретный беспредел".

"В России конкретный беспредел, которому ни один адекватный, цивилизованный человек не будет относиться равнодушно, этот беспредел идет от правоохранительных органов", — сказала девушка в интервью Forbes.

Она не стала уточнять, о каких событиях идет речь и в чем выражается "беспредел".

Однако, фраза прозвучала в ответ на просьбу сравнить митинги "желтых жилетов" в Париже и протесты в Москве летом 2019 года, сообщает РБК.

Ранее 21-летняя Елизавета Пескова высказалась, мягко говоря, неполиткорректно. Досталось русским, устраивающим дебоши во Франции и мешающим спать добропорядочным парижанам (среди которых оказалась ее русская подруга).

В Instagram Лиза сначала долго вспоминает, как культурно обходятся друг с другом жители французской столицы, предупреждая друг друга о предстоящих шумных гулянках объявлениями в лифте. И затем рассказывает о неспокойных соседях своей подруги Вероники (конечно же, русских), которые очень любили по выходным гулять под Артура Пирожкова.