Москву и Хельсинки может соединить скоростная железная дорога

Правительство Финляндии рассматривает возможность создания скоростной железной дороги из Москвы в Хельсинки, сообщил министр по делам развития и внешней торговли страны Вилле Скиннари.

Речь идет о продлении ветки высокоскоростной железной дороги Москва — Санкт-Петербург, проект которой планируется представить к 2022 году. Строит магистраль российская сторона. Министр признал, что у Финляндии есть интерес к такому проекту. Он считает, что это может увеличить поток туристов в обоих направлениях, сообщает РБК.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал тему строительства высокоскоростных магистралей в стране.

По его словам, средства на развитие ВСМ выделены, даже из ФНБ, но нужно просчитать отдачу.

Президент, выступая на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет", пояснил, что его отношение к данным проектам – чисто рыночное. "Нужно посчитать", - пояснил Путин, добавив, что не в отдаленной, а хотя бы в среднесрочной перспективе.

В январе сообщалось, что Правительство согласовало строительство первого участка высокоскоростной магистрали Москва - Казань. Участок Железнодорожный - Гороховец с организацией движения до Нижнего Новгорода оценивается в 621,55 млрд руб. Однако в марте СМИ сообщили, что президент не одобрил строительство ВСМ .