Россияне скупают жилье в Турции

Российские граждане в 2019 году оказались на третьем месте в списке самых активных покупателей жилья в Турции.

По данным Турецкого статистического института, россияне в прошлом году провели 2 тыс. 893 сделки, опередив граждан Саудовской Аравии. В лидерах рейтинга - жители Ирака (7 тыс. 596 сделок) и Ирана (5 тыс. 423).

Наибольшей популярностью пользуется жилье в Стамбуле и Анталье, сообщает РИА "Новости".

Ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что видит угрозу в российских олигархах, которые, по его словам, "обокрав свою страну с помощью своего правительства", скупают недвижимость в США.

По словам де Блазио, "богатейшие этого мира" используют "нечестные выгоды" для покупки недвижимости, что способствует тому, что Нью-Йорк становится недоступным для жителей со средним и низким уровнем дохода.

Издание BuzzFeed поинтересовалось, видит ли мэр города проблему в том, что Нью-Йорк стал местом "для богатых россиян, в частности, а также для других, чтобы по существу отмывать деньги". По словам редактора новостей издания, российские олигархи переводят активы из других частей света и вкладывают их в недвижимость американского мегаполиса. Де Блазио ответил, что такая проблема действительно существует.