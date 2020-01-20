01 Августа 2020
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Экономика За рубежом
собор Святой Софии в Стамбуле (2019) | Фото: www.nat-geo.ru

Россияне скупают жилье в Турции

Российские граждане в 2019 году оказались на третьем месте в списке самых активных покупателей жилья в Турции.

По данным Турецкого статистического института, россияне в прошлом году провели 2 тыс. 893 сделки, опередив граждан Саудовской Аравии. В лидерах рейтинга - жители Ирака (7 тыс. 596 сделок) и Ирана (5 тыс. 423).

Наибольшей популярностью пользуется жилье в Стамбуле и Анталье, сообщает РИА "Новости".

Ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что видит угрозу в российских олигархах, которые, по его словам, "обокрав свою страну с помощью своего правительства", скупают недвижимость в США.

По словам де Блазио, "богатейшие этого мира" используют "нечестные выгоды" для покупки недвижимости, что способствует тому, что Нью-Йорк становится недоступным для жителей со средним и низким уровнем дохода.

Издание BuzzFeed поинтересовалось, видит ли мэр города проблему в том, что Нью-Йорк стал местом "для богатых россиян, в частности, а также для других, чтобы по существу отмывать деньги". По словам редактора новостей издания, российские олигархи переводят активы из других частей света и вкладывают их в недвижимость американского мегаполиса. Де Блазио ответил, что такая проблема действительно существует.

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Россияне скупают жилье в Турции

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Теги: Турция, недвижимость, жилье



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