Стало известно об источниках доходов Мишустина и его жены

Стало известно об источниках доходов премьер-министра России Михаила Мишустина и его супруги.

В 2018 году доход главы кабмина 19 млн руб., его жены - 47,7 млн (в предыдущие годы доходы супруги были гораздо больше, например, в 2013 - 149 млн, в 2014 - 160 млн, в 2015 - 81 млн). Основная часть доходов Мишустина — результат инвестирования денег, заработанных им до 2010 года в бизнесе.

В конце 1980-х годов Мишустин вместе с несколькими членами Академии наук СССР создал "Международный компьютерный клуб", который содействовал появлению в стране рынка вычислительной техники. Таким образом, к 1998 году, когда Мишустин стал советником, а потом замглавы налоговой службы, он уже был довольно обеспеченным человеком.

Недвижимость в коттеджном поселке на Николиной Горе семья Мишустиных в 2000 году приобрела именно на доходы, заработанные им в "Международном компьютерном клубе". А квартиру на Трехгорном Валу Мишустин получил как заместитель министра по налогам и сбором — от управления делами президента.

В 2008 году Мишустин возглавил "Объединенную финансовую группу", которая управляла крупными инвестициями, в том числе в Сбербанке, "Газпроме", "Ингосстрахе". Кроме зарплаты он получал бонусы по сделкам.

Обязательным условием возвращения на госслужбу в 2010 году для Мишустина была передача имеющихся у него активов, которые он отдал жене Владлене Мишустиной, и с этого момента она начала получать дивиденды. Затем активы были проданы, а средства отражены в доходах Мишустиной, пишет "Коммерсант".

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром.

Ранее Госдума большинством голосов одобрила выдвижение Путиным на пост председателя российского правительства Михаила Мишустина. До этого он возглавлял Федеральную налоговую службу. Голосование по кандидатуре премьер-министра было поименным и открытым. За кандидатуру Мишустина проголосовало 383 депутата, воздержался 41 парламентарий. Воздержались коммунисты – они не готовы одобрять кандидата без озвучивания программы и примерного состава кабинета министров.

Спикер Госдумы отметил, что впервые при голосовании по кандидатуре премьера нет тех, кто высказался бы против.