Стало известно об источниках доходов Мишустина и его жены

01 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
http://remont.youdo.com/electrician/panel/other/avtomati/: лучшие цены здесь.
Объявление: http://perevozki.youdo.com/kazan/zakazgazeli/, подробное описание тут.
По ссылке http://perevozki.youdo.com/novosibirsk/musor/, полное описание.



Политика В России
Михаил Мишустин (2020) | Фото: kremlin.ru

Стало известно об источниках доходов Мишустина и его жены

Стало известно об источниках доходов премьер-министра России Михаила Мишустина и его супруги.

В 2018 году доход главы кабмина 19 млн руб., его жены - 47,7 млн (в предыдущие годы доходы супруги были гораздо больше, например, в 2013 - 149 млн, в 2014 - 160 млн, в 2015 - 81 млн). Основная часть доходов Мишустина — результат инвестирования денег, заработанных им до 2010 года в бизнесе.

В конце 1980-х годов Мишустин вместе с несколькими членами Академии наук СССР создал "Международный компьютерный клуб", который содействовал появлению в стране рынка вычислительной техники. Таким образом, к 1998 году, когда Мишустин стал советником, а потом замглавы налоговой службы, он уже был довольно обеспеченным человеком.

Недвижимость в коттеджном поселке на Николиной Горе семья Мишустиных в 2000 году приобрела именно на доходы, заработанные им в "Международном компьютерном клубе". А квартиру на Трехгорном Валу Мишустин получил как заместитель министра по налогам и сбором — от управления делами президента.

В 2008 году Мишустин возглавил "Объединенную финансовую группу", которая управляла крупными инвестициями, в том числе в Сбербанке, "Газпроме", "Ингосстрахе". Кроме зарплаты он получал бонусы по сделкам.

Обязательным условием возвращения на госслужбу в 2010 году для Мишустина была передача имеющихся у него активов, которые он отдал жене Владлене Мишустиной, и с этого момента она начала получать дивиденды. Затем активы были проданы, а средства отражены в доходах Мишустиной, пишет "Коммерсант".

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром.

Ранее Госдума большинством голосов одобрила выдвижение Путиным на пост председателя российского правительства Михаила Мишустина. До этого он возглавлял Федеральную налоговую службу. Голосование по кандидатуре премьер-министра было поименным и открытым. За кандидатуру Мишустина проголосовало 383 депутата, воздержался 41 парламентарий. Воздержались коммунисты – они не готовы одобрять кандидата без озвучивания программы и примерного состава кабинета министров.

Спикер Госдумы отметил, что впервые при голосовании по кандидатуре премьера нет тех, кто высказался бы против.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Стало известно об источниках доходов Мишустина и его жены

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Мишустин, премьер-министр, правительство РФ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров