На берлинской конференции "потеряли" Путина

В Берлине прошла международная конференция по урегулированию кризиса в Ливии.

Перед началом переговоров участники вышли в зал на церемонию фотографирования. Когда большая часть лидеров заняла отведённые места, канцлер Германии Ангела Меркель заметила отсутствие президента России Владимира Путина.

Президент Франции Эммануэль Макрон лично пригласил коллегу из России, который задержался в кулуарах, сообщает RT.

Тем временем, участники конференции, которая прошла в Берлине, договорились о плане урегулирования ситуации в стране, сообщила Ангела Меркель.

По ее словам, согласновано эмбарго на поставки оружия сторонам конфликта и усиленный мониторинг выполнения этого решения, сообщает ТАСС.

Напомним, лидер России получил благодарственное письмо от главнокомандующего ЛНА Халифы Хафтара. Лидер Ливийской национальной армии поблагодарил Владимира Путина и выразил полную поддержку российской инициативе по примирению конфликтующих сторон в Ливии.

Также фельдмаршал заявил, что готов принять предложение Москвы, если та решит продолжить начатый диалог по урегулированию ливийского вопроса на территории России.

8 января в Стамбуле прошла встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. В ходе мероприятия российскому лидеру удалось убедить турецкого коллегу в том, что режим прекращения огня в Ливии – единственный способ положить начало миру на ливийской земле. Турецкий лидер поддержал инициативу. Так, с полуночи 12 января в Ливии были прекращены боевые действия.