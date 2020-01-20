01 Августа 2020
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Политика В России За рубежом
новая газета, шантаж (2020) | Фото:https://social.dni.ru.

Близкие информаторов Короткова рассказали, как журналист подвергал их давлению

На сайте «Новой газеты» появился новый заказной материал против компании «Конкорд», написанный специальным корреспондентом издания Денисом Коротковым. Стало известно, что в поисках мало-мальски достоверного материала он фактически давил на сотрудников двух отечественных компаний и их родных.

В конце прошлого года сирийский парламент одобрил подписание контрактов с предприятиями «Велада» и «Меркурий» - они занимаются геологоразведывательными мероприятиями на левом берегу реки Евфрат и к северу от столицы. Информацию об этой работе можно было найти в открытом доступе. Но журналисты «Новой газеты» только сейчас решили об этом написать.

Так, недолго думая, Денис Коротков связал «Веладу» и «Меркурий» с «Конкордом» петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Журналист даже не стал разбираться в экономическом партнерстве России и Сирии. Расследование он построил, основываясь на свидетельствах экс-сотрудников «Меркурия» и «Велады».

Стоит отметить, что в статье нет никаких доказательств того, что работники этих двух предприятий давали комментарии Короткову. Видимо, журналист хочет, чтобы ему просто поверили на слово, хотя и сам понимает, что его расследование абсурдно от «а» до «я».

Накануне публикации стало известно, что сотрудники «Велады» и «Меркурия» подверглись настоящему террору со стороны Короткова – так настойчиво он требовал от них комментария. Об этом рассказала директор «Велады» Дарья Барановская.

скрин, соцсети, денис коротков(2020)|Фото:скрин, соцсети

Пожелавший остаться анонимным экс-работник «Меркурия» подтвердил получение похожего сообщения от Короткова. Когда журналист понял, что ему не ответят, он начал давить на родственников сотрудников, направляя им свои запросы.

Скорее всего, Коротков пробовал связаться и с другими сотрудниками компаний. Например, в статье указано, что он установил связь с экс-работницей отдела кадров «Меркурия» - такой контакт точно помог бы ему получить номера телефонов и адреса в социальных сетях сотрудников этой фирмы.

соцсети, скрин, меркурий(2020)|Фото:соцсети, скрин

Короткову несложно найти нужного ему человека – он бывший оперативный работник МВД. В статьях он не скрывает методов ведения «расследований».

соцсети, скрин, меркурий(2020)|Фото:соцсети, скрин

Коротков работает по простой схеме: пробует выйти на контакт с нужным лицом по телефону или через соцсети. В случае неудачи давит на родственников и друзей, чтобы те передали «просьбу» о разговоре. Человек попадает под прессинг и в итоге сдается, либо же Коротков и дальше продолжает донимать родных. Фактически, это откровенный шантаж.

Отметим, что в данном расследовании «Новой газеты» принимал участие не только Коротков. Главред издания Дмитрий Муратов дал указание журналисту и члену OCCRP Роману Шлейнову направить запрос по решению сирийского парламента в «Конкорд».

Этот запрос хорошо показывает, почему никто не хочет контактировать ни с Коротковым, ни с его коллегами. В обращении от представителей «Новой газеты» есть провокационные вопросы о связях «Конкорда» с «Веладой» и «Меркурием». Вопросы были заданы без каких-либо аргументов. Проще говоря, взяты с потолка.

Выходит, что «Новая газета» выдумала результаты расследования и пытается подогнать под них аргументы для пущей правдоподобности. В таком случае, что бы ни говорили жертвы Короткова, он все равно переделает их слова под суть расследования. Впрочем, это не удивительно. Таковы методы создания заказных материалов, ставших основным заработком «Новой газеты» и её алчного главреда. Об этом рассказывалось в расследовании Федерального агентства новостей. Было установлено, что основной заказчик заказных статей в НГ – олигарх Михаил Ходорковский, а исполнитель – Денис Коротков. Благодаря этому расследованию, общественность поняла, что собой представляет издание, и все меньше людей хотят иметь с ним дело.

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Близкие информаторов Короткова рассказали, как журналист подвергал их давлению

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Теги: денис коротков, муратов, новая газета, евгений пригожин, конкорд, меркурий, велада



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