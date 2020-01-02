20 Октября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
гривны, гривна, валюта (2014) | Фото:Накануне.RU

В Киеве заявили, что пенсионеры Донбасса имеют право на две пенсии

Пенсионеры ДНР и ЛНР, а также российского Крыма, который Киев до сих пор считает своим, имеют право на две пенсии - местную и украинскую. Об этом заявила глава комитета Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова.

Она сказала, что Украина не признает местные пенсии, но пусть пенсионеры их получают. Украинские власти не будут выяснять, "чтó человеку там платят". А пенсии в Крыму она считает санкциями против России, которые ее "разоряют".

По существу, Трятьякова констатировала то, что и так давно существует.

В 2018 году украинские пенсии получали около 530 тыс. "переселенцев", подавляющее большинство из них были из ДНР и ЛНР. Всего в республиках около 1,1 млн пенсионеров.

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В Киеве заявили, что пенсионеры Донбасса имеют право на две пенсии

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Теги: Украина, Донбасс, пенсия



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