В Екатеринбурге перевернулся автомобиль: в больнице три человека

В Екатеринбурге в результате столкновения иномарок пострадали три человека. Авария случилась сегодня вечером напротив дома №23 по улице Титова.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, предварительно установлено, что водитель "Мерседес Бенц" допустил столкновение с автомобилем "Киа Спортейдж". Последний в результате вылетел с дороги и перевернулся.

В результате ДТП пострадали трое: водитель и два пассажира "Киа". С различными травмами они были доставлены в ЦГКБ №24.

Сотрудники ГИБДД уже установили, что за рулем "Мерседеса" сидел 27-летний мужчина, имеющий водительский стаж 8 лет. "Киа Спортейдж" управлял 58-летний мужчина, его стаж составляет 37 лет.

Обе машины получили различные механические повреждения. В настоящее время сотрудниками полиции опрашиваются участники и очевидцы аварии. Ее обстоятельства и причины будут установлены в ходе дознания.