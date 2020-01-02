Эрдоган провел переговоры с Трампом по Сирии и Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава США и Дональд Трамп обсудили ситуацию в Сирии и Ливии.

"Президент провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Обсудили ситуацию в Сирии, Ливии и коснулись региональных вопросов", - сообщил РИА Новости источник в администрации Эрдогана.

По его данным, глава Турции выразил сожаление по поводу нападения на американские силы безопасности в Ираке и остался доволен тем, что атаки на посольство США в Багдаде прекратились. В итоге стороны договорились усилить сотрудничество для достижения взаимных целей в двусторонних отношениях.

Напомним, ранее сообщалось, что Дональд Трамп рассматривает санкции против Турции из-за покупки ей у России С-400. В ответ Анкара пригрозила закрыть для США базы НАТО на своей территории.