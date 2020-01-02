19 Октября 2020
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Спорт В России За рубежом
Валерий Брагин молодежная сборная России по хоккею (2016) | Фото: fhr.ru

Российская молодежка разобралась со Швейцарией и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

В четверг молодежная сборная России по хоккею под руководством Валерия Брагина вышла в полуфинал чемпионата мира, который проходит в Чехии. В четвертьфинале российские хоккеисты уверенно обыграли команду Швейцарии, передает корреспондент Накануне.RU.

Встреча завершилась со счетом 3:1. У россиян дубль сделал нападающий Дмитрий Воронков, еще одну шайбу забросил Александр Хованов. В составе швейцарцев отличился форвард Гаэтан Жобен.

Соперник команды Брагина по полуфиналу определится позже по итогам остальных сегодняшних матчей.

Напомним, в трех других четвертьфиналах играют следующие пары: Канада – Словакия, США – Финляндия и Швеция – Чехия.

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Российская молодежка разобралась со Швейцарией и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

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Теги: Россия, Швейцария, ЧМ по хоккею, молодежка



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Ранее 03.01.2020 13:09 Мск В полуфинале молодежного Чемпионата мира по хоккею Россия сыграет со сборной Швеции

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