Российская молодежка разобралась со Швейцарией и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

В четверг молодежная сборная России по хоккею под руководством Валерия Брагина вышла в полуфинал чемпионата мира, который проходит в Чехии. В четвертьфинале российские хоккеисты уверенно обыграли команду Швейцарии, передает корреспондент Накануне.RU.

Встреча завершилась со счетом 3:1. У россиян дубль сделал нападающий Дмитрий Воронков, еще одну шайбу забросил Александр Хованов. В составе швейцарцев отличился форвард Гаэтан Жобен.

Соперник команды Брагина по полуфиналу определится позже по итогам остальных сегодняшних матчей.

Напомним, в трех других четвертьфиналах играют следующие пары: Канада – Словакия, США – Финляндия и Швеция – Чехия.