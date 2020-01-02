19 Октября 2020
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полиция, полицейский, ДПС (2018) | Фото: Накануне.RU

Запрещенная ИГ взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии

Запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии.
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Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на портал SITE Intelligence Group, отслеживающий действия боевиков в интернете, группировка объявила о своей причастности к данному инциденту. Ранее сообщалось, что при нападении один полицейский погиб, а трое пострадали. Однако в заявлении запрещенной ИГ говорится, что якобы погибли два сотрудника полиции.

Напомним, все случилось вечером 31 декабря в Магасе: два человека на автомобиле въехали в пост ДПС, вышли из машины, вооруженные ножами, и атаковали полицейских. При нападении погиб старший лейтенант Зелимхан Кокорхоев. В самом городе были усилены меры безопасности.

Один из нападавших был убит на месте. Состояние второго оценивается как тяжелое, он находится без сознания и пока не может давать показания.

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Запрещенная ИГ взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии

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Теги: пост, нападение, террористы, ДПС



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