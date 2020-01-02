19 Октября 2020
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Происшествия Центральный ФО В России
взрыв газа в Твери (2020) | Фото: прокуратура Тверской области

Жильцам дома в Твери, где взорвался газ, пока не разрешают вернуться в квартиры. Их разместят в гостинице

Жители подъезда дома в Твери, где произошел взрыв бытового газа, будут размещены в гостинице.

Напомним, все случилось утром 2 января в квартире, расположенной в доме №19 по бульвару Гусева. Пострадали два человека, сейчас они в больнице. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Тверской области, 14 человек, проживающих в данном подъезде, разместят в гостинице "Юность", обеспечат их горячим питанием и окажут необходимую помощь и поддержку. Остальные жители пока находятся у родственников.

взрыв газа в Твери(2020)|Фото: СУ СКР по Тверской области

взрыв газа в Твери(2020)|Фото: СУ СКР по Тверской области

Кроме этого, создана областная комиссия по чрезвычайным ситуациям, в которую вошли представители министерства энергетики и ЖКХ региона, Минздрава и Минстроя, а также администрации Твери. Сейчас специалисты занимаются оценкой состояния здания, готовится экспертиза.

По данным областного правительства, всего спасателями было эвакуировано 52 человека, проживающих в подъезде. Пока решается вопрос о возможности возвращения людей в свои квартиры, будет организована постоянная охрана дома.

Напомним, свою проверку по факту ЧП проводит прокуратура.

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Жильцам дома в Твери, где взорвался газ, пока не разрешают вернуться в квартиры. Их разместят в гостинице

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Теги: газ, взрыв, гостиница, дом, Тверь



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