"Рампейдж" Джексон после нокаута от Емельяненко стал разбрасывать деньги в ночном клубе

Известный американский боец Куинтон "Рампейдж" Джексон показал видео о том, как он встречал Новый год. Как передает корреспондент Накануне.RU, ролик спортсмен опубликовал в своем Instagram.

Действие происходит во время дискотеки в ночном клубе. На кадрах видно, что "Рампейдж" с пачкой денег в руках разбрасывает купюры по залу. В подписи к видео боец поздравил всех с Новым годом и добавил, что сам встречал его в Японии.

Были ли деньги настоящими, неизвестно. Однако судя по тому, что окружающие особенно не реагируют на выходку "Рампейджа", возможно, купюры оказались фальшивыми.

Напомним, за несколько дней до этого Джексон потерпел сокрушительное поражение от россиянина Федора Емельяненко. "Последний император" отправил американца в нокаут в первом же раунде.