19 Октября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
факельное шествие в Киеве (2016) | Фото:http://made-inussr.livejournal.com

В Киеве прошел марш бандеровцев, которых Зеленский на Украине не увидел

Вечером 1 января в Киеве состоялось факельное шествие бандеровцев по случаю годовщины со дня рождения своего кумира и одного из идеологов украинского нацизма.

В акции приняли участие около тысячи человек, сообщает местная полиция. СМИ пишут о 1,5-2 тыс. Цифры свидетельствуют о том, что даже в Киеве после многих лет пропаганды бандеровские идеи не имеют массовой поддержки.

Любопытно, что украинский президент Владимир Зеленский в новогоднем поздравлении заявил, что "в паспорте нет строки "ватник" или бандеровец". Однако от слов критики в адрес бандеровцев Зеленский воздерживается, молча продолжая их курс.


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В Киеве прошел марш бандеровцев, которых Зеленский на Украине не увидел

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Теги: Украина, Киев



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