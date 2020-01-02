19 Октября 2020
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дом в Магнитогорске, разбор 7 и 8 подъездов (2019) | Фото: Накануне.RU

Путин своим указом наградил спасателей, разбиравших завалы дома в Магнитогорске после взрыва 31 декабря

Владимир Путин своим указом наградил спасателей, разбиравших завалы жилого дома в Магнитогорске после взрыва 31 декабря 2018 года. Как передает корреспондент Накануне.RU, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации
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Согласно тексту указа, награды получат сотрудники поисково-спасательных отрядов из Магнитогорска и Златоуста Евгений Корягин, Анатолий Лихачев, Дмитрий Паксюткин, Альмир Тайсин и Владислав Хадеев. Всем им вручат медали "За спасение погибавших".

Уточняется, что спасатели награждаются за смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях.

Год назад в Магнитогорске произошла трагедия, унесшая жизни 39 человек. Внятного ответа, что случилось 31 декабря 2018 года, нет до сих пор. В Кремле продолжают настаивать, что это был взрыв газа и "нет темы для обсуждения".

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Путин своим указом наградил спасателей, разбиравших завалы дома в Магнитогорске после взрыва 31 декабря

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Теги: Путин, указ, взрыв, спасатели, Магнитогорск



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