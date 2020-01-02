19 Октября 2020
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взрыв газа в Твери (2020) | Фото: СУ СКР по Тверской области

Управляющая, чиновники или сами жильцы? Прокуратура устанавливает виновников взрыва газа в Твери

В Твери прокуратура начала проверку в связи со взрывом газа в жилом доме.

Напомним, все случилось утром 2 января в квартире, расположенной в доме №19 по бульвару Гусева. Пострадали два человека, они в больнице.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Тверской области, организована проверка исполнения законодательства, регулирующего эксплуатацию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Под особый контроль взято соблюдение прав эвакуированных из дома людей.

взрыв газа в Твери(2020)|Фото: прокуратура Тверской области

"По результатам проверки будет дана оценка полноте исполнения обязанностей со стороны управляющей компании, обслуживающей организации, администрации Московского района Твери и самих собственников квартиры", - добавили в надзорном ведомстве.

Напомним, сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Управляющая, чиновники или сами жильцы? Прокуратура устанавливает виновников взрыва газа в Твери

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Теги: прокуратура, взрыв газа, Тверь, проверка



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Ранее 02.01.2020 13:57 Мск Жильцам дома в Твери, где взорвался газ, пока не разрешают вернуться в квартиры. Их разместят в гостинице

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