Управляющая, чиновники или сами жильцы? Прокуратура устанавливает виновников взрыва газа в Твери

В Твери прокуратура начала проверку в связи со взрывом газа в жилом доме.

Напомним, все случилось утром 2 января в квартире, расположенной в доме №19 по бульвару Гусева. Пострадали два человека, они в больнице.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Тверской области, организована проверка исполнения законодательства, регулирующего эксплуатацию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Под особый контроль взято соблюдение прав эвакуированных из дома людей.

"По результатам проверки будет дана оценка полноте исполнения обязанностей со стороны управляющей компании, обслуживающей организации, администрации Московского района Твери и самих собственников квартиры", - добавили в надзорном ведомстве.

Напомним, сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.