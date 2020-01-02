В России официально вступили в силу новые поправки в Правила дорожного движения

В России официально вступили в силу поправки в Правила дорожного движения, корректирующие перечень документов, предъявляемых для проверки ГИБДД.

Так, новые поправки позволяют водителям предъявлять сотрудникам Госавтоинспекции для проверки полис ОСАГО как на бумажном носителе, так и в виде электронного документа. При этом полицейский сможет проверить факт заключения договора ОСАГО, запросив сведения в автоматизированной информационной системе обязательного страхования.

Как напоминает РИА Новости, данные поправки были внесены в федеральный закон об ОСАГО еще в мае 2019 года, но до сих пор не были прописаны в Правилах дорожного движения, что часто становилось причиной конфликтов на дорогах.

Ранее Накануне.RU рассказало об изменениях, которые начнутся с самого первого дня 2020 года. Новые законы будут регулировать трудовые, торговые, социальные отношения, коснутся повышения пенсионного возраста и стоимости автомобилей, налогообложения, детских пособий, работы полиции и многого другого.