Победителем восьмого сезона шоу "Голос" стал артист из команды Меладзе

Артист Аскер Бербеков из команды Константина Меладзе стал победителем восьмого сезона вокального шоу "Голос".

Финал проекта транслировался вечером 1 января в прямом эфире Первого канала, Бербекову отдали предпочтение 66,1% телезрителей. В итоговом голосовании его соперником был Антон Токарев из команды Сергея Шнурова, он стал серебряным призером. Кроме них в финале принимали участие Ив Набиев (команда Полины Гагариной) и Арсен Мукенди (команда Валерия Сюткина).

Лучшим наставником сезона был признан Шнуров, набравший 40% голосов зрителей. Второе место занял Меладзе (28%), за которым оказались Гагарина (19%) и Сюткин (13%), сообщает ТАСС.

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