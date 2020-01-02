В Твери в жилом доме взорвался газ: есть пострадавшие

В Твери сегодня рано утром произошел взрыв газа в жилом доме. Есть пострадавшие.

Как сообщили Накануне.RU в региональном Следственном комитете, все случилось 2 января в квартире на третьем этаже дома №19 по бульвару Гусева.

"Произошел хлопок бытового газа, в результате которого два человека доставлены в больницу. Им оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщили в СКР.

Сейчас представители ведомства проводят осмотр места происшествия и опрашивают жильцов дома. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.