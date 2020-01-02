19 Октября 2020
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Происшествия Центральный ФО В России
взрыв газа в Твери (2020) | Фото: СУ СКР по Тверской области

В Твери в жилом доме взорвался газ: есть пострадавшие

В Твери сегодня рано утром произошел взрыв газа в жилом доме. Есть пострадавшие.

Как сообщили Накануне.RU в региональном Следственном комитете, все случилось 2 января в квартире на третьем этаже дома №19 по бульвару Гусева.

"Произошел хлопок бытового газа, в результате которого два человека доставлены в больницу. Им оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщили в СКР.

взрыв газа в Твери(2020)|Фото: СУ СКР по Тверской области

Сейчас представители ведомства проводят осмотр места происшествия и опрашивают жильцов дома. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

взрыв газа в Твери(2020)|Фото: СУ СКР по Тверской области

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В Твери в жилом доме взорвался газ: есть пострадавшие

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Теги: Тверь, взрыв газа, дом, СКР



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Развитие сюжета:

Ранее 02.01.2020 13:57 Мск Жильцам дома в Твери, где взорвался газ, пока не разрешают вернуться в квартиры. Их разместят в гостинице
Ранее 02.01.2020 12:07 Мск Управляющая, чиновники или сами жильцы? Прокуратура устанавливает виновников взрыва газа в Твери

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