Моуринью во время матча заглянул в блокнот тренера соперника и получил за это желтую

Главный тренер английского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью получил желтую карточку за то, что заглянул в блокнот тренера соперника.

Как передает корреспондент Накануне.RU, инцидент случился 1 января во втором тайме матча Английской Премьер-лиги против "Саутгемптона": на 77-й минуте Моуринью подошел к скамейке соперников и посмотрел в блокнот их тренера Ральфа Хазенхюттля. Сразу после этого арбитр встречи предъявил португальцу желтую за неспортивное поведение.

Jose Mourinho gets yellow card for spying on Southampton's tactics pic.twitter.com/HM6x8XDWxg — TrakFootball (@TrakFootball) January 1, 2020

После матча, который "Тоттенхэм" проиграл со счетом 0:1, Жозе прокомментировал данный эпизод. По словам тренера, он получил предупреждение совершенно заслуженно.

"Я был груб, но был груб с идиотом", - заявил португальский специалист, имея ввиду Хазенхюттля.

Как сообщало Накануне.RU, Жозе Моуринью возглавил лондонский "Тоттенхэм" в ноябре прошлого года. Контракт с ним заключен до конца сезона-2022/23.