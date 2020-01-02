Моуринью во время матча заглянул в блокнот тренера соперника и получил за это желтую

19 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Сервис подбора электриков: http://remont.youdo.com/electrician/wiring/price/, подробнее >>
Смотрите здесь - http://remont.youdo.com/plumbers/water-filters/reverse-osmosis-filter/, смотреть тут.
Смотрите тут - http://remont.youdo.com/electrician/panel/, подробное описание.



Спорт За рубежом
Жозе Моуринью (2019) | Фото: twitter.com/SpursOfficial

Моуринью во время матча заглянул в блокнот тренера соперника и получил за это желтую

Главный тренер английского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью получил желтую карточку за то, что заглянул в блокнот тренера соперника.

Как передает корреспондент Накануне.RU, инцидент случился 1 января во втором тайме матча Английской Премьер-лиги против "Саутгемптона": на 77-й минуте Моуринью подошел к скамейке соперников и посмотрел в блокнот их тренера Ральфа Хазенхюттля. Сразу после этого арбитр встречи предъявил португальцу желтую за неспортивное поведение.

После матча, который "Тоттенхэм" проиграл со счетом 0:1, Жозе прокомментировал данный эпизод. По словам тренера, он получил предупреждение совершенно заслуженно.

"Я был груб, но был груб с идиотом", - заявил португальский специалист, имея ввиду Хазенхюттля.

Как сообщало Накануне.RU, Жозе Моуринью возглавил лондонский "Тоттенхэм" в ноябре прошлого года. Контракт с ним заключен до конца сезона-2022/23.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Моуринью во время матча заглянул в блокнот тренера соперника и получил за это желтую

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Моуринью, карточка, блокнот, тренер



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети