В Екатеринбурге сгорели иномарка и пассажирский автобус

Утром 2 января в Екатеринбурге сгорели иномарка и пассажирский автобус.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сначала в шестом часу утра поступил сигнал о пожаре на улице Солнечная: на площади в 5 кв.м сгорел автомобиль Lexus. В тушении были задействованы две единицы техники и восемь человек личного состава, которые справились с возгоранием за четыре минуты.

Затем около семи утра поступило сообщение о возгорании моторного отсека городского автобуса маршрута №95. Площадь пожара составила всего 1 кв.м, его удалось потушить за пару минут. Как уточнили в МЧС, в момент возгорания пассажиров в автобусе не было, пострадавших нет.

Причины обоих пожаров сейчас устанавливаются.