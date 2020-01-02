19 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область
Пожарная машина (2018) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге сгорели иномарка и пассажирский автобус

Утром 2 января в Екатеринбурге сгорели иномарка и пассажирский автобус.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сначала в шестом часу утра поступил сигнал о пожаре на улице Солнечная: на площади в 5 кв.м сгорел автомобиль Lexus. В тушении были задействованы две единицы техники и восемь человек личного состава, которые справились с возгоранием за четыре минуты.

сгоревший автомобиль(2020)|Фото: ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Затем около семи утра поступило сообщение о возгорании моторного отсека городского автобуса маршрута №95. Площадь пожара составила всего 1 кв.м, его удалось потушить за пару минут. Как уточнили в МЧС, в момент возгорания пассажиров в автобусе не было, пострадавших нет.

Причины обоих пожаров сейчас устанавливаются.

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В Екатеринбурге сгорели иномарка и пассажирский автобус

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Теги: автобус, пожар, МЧС, Екатеринбург



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