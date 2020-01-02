Голландии больше нет

Начиная с 1 января 2020 года название "Голландия" официально перестало существовать как обозначение государства Нидерланды.

С этого года местные власти, вузы, частные компании и печатные издания обязаны использовать исключительно название "Нидерланды". Правительство страны считает, что такая мера позволит избавиться от образа места, связанного с наркотиками и проституцией. Власти также полагают, что решение перераспределит туристический поток. Сегодня большинство иностранцев посещают именно историческую Голландию - Амстердам, Харлем и Гаагу, а эти города не справляются с наплывом туристов.

Как пишет РИА Новости, реформа названия обойдется бюджету королевства в 200 тысяч евро.

Напомним, ранее организаторы конкурса "Евровидение-2020" объявили площадку, на которой он пройдет. Это Ahoy Arena в Роттердаме, который является вторым по величине городом Нидерландов.