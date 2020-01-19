01 Августа 2020
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Общество Свердловская область
снег, сугроб (2019) | Фото: Накануне.RU

Свердловская ГИБДД призвала отказаться от поездок на личных автомобилях из-за обрушившегося на регион снегопада

Госавтоинспекция Свердловской области заявила об усложнившейся ситуации на дорогах. В ведомстве рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте.

Как сообщили Накануне.RU в областной ГИБДД, снегопад, обрушившийся на Средний Урал, значительно осложнил движение как на городских, так и на загородных автодорогах. По прогнозам синоптиков, метель продолжится и в ночные часы.

Наряды ДПС уже патрулируют трассы региона и ориентированы, в первую очередь, на оказание помощи участникам дорожного движения. Дорожными организациями проводятся мероприятия по ликвидации последствий снегопада и обработке проезжей части противогололедными материалами.

"Госавтоинспекция Свердловской области настоятельно рекомендует отказаться от поездок между городами на личном транспорте, а в городах – пользоваться общественным транспортом", - добавили в ведомстве.

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Свердловская ГИБДД призвала отказаться от поездок на личных автомобилях из-за обрушившегося на регион снегопада

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Теги: ГИБДД, снегопад, Средний Урал, поездки



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