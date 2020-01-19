31 Июля 2020
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Общество В России За рубежом
(2018) | Фото: Накануне.RU

В работе мессенджера WhatsApp по всему миру произошел сбой

В воскресенье в ряде стран мира, в том числе и в России, произошел сбой в работе популярного мессенджера WhatsApp.

Как сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу интернет-ресурсов, больше всего жалоб на неполадки поступило от пользователей из стран Европы (Германии, Бельгии, Франции) и Ближнего Востока (ОАЭ, Саудовской Аравии), а также Сингапура. Трудности возникают в основном с подключением к серверу, еще часть пользователей жалуются на проблемы с авторизацией и сбои в работе веб-сайта, пишет ТАСС.

В конце прошлого года стало известно, что в новой версии мессенджера WhatsApp, которая пока находится на этапе бета-тестирования, появится функция автоматически исчезающих сообщений. Она будет доступна для платформ Android и iOS и только в групповых чатах.

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В работе мессенджера WhatsApp по всему миру произошел сбой

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Теги: WhatsApp, сбой, мессенджер



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